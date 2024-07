Ce soir, « Show Me Your Voice » de retour sur M6 (les invités du 8 juillet)

Publicité





Ce soir, « Show Me Your Voice » est de retour sur M6 après trois ans d’absence. Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay sur 6PLAY en compagnie d’Issa Doumbia et Elodie Gossuin et de ses invités.











Ce soir « Show Me Your Voice » : principe et invités

Dans ce « game show » unique en son genre, un duo de joueurs anonymes devra distinguer les mauvais chanteurs des bons parmi 9 candidats mystères. Ils seront épaulés par un groupe de célébrités comprenant Hélène Ségara, Natasha St Pier, Michèle Bernier, Roman Doduik, Élodie Frégé, Philippe Lellouche, Anne-Sophie Girard, Anggun et Florent Peyre, ainsi qu’un chanteur invité comme Anne Sila, Sherifa Luna ou Joyce Jonathan.

Tout au long de la soirée, nos deux joueurs mèneront l’enquête, cherchant à éliminer les mauvais chanteurs et à sélectionner un bon chanteur pour le duo final avec l’invité spécial.