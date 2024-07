Ici tout commence spoiler : Souleymane a un coup de foudre pour... (vidéo épisode du 4 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Souleymane va avoir un coup de foudre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, dans la propriété de Paul il y a de l’amour dans l’air entre Souleymane et la cheffe de la maison !











Souleymane craque pour la jeune femme, qui s’occupe de cuisiner pour Paul et ses invités… Ces deux là se rapprochent et sont sur le point de s’embrasser… Mais Carla débarque et les dérange !

Carla vient chercher le pique-nique du midi, Souleymane et Cléo font mine de rien. Et si Souleymane s’éclipse, Carla propose à Cléo d’être sa seconde le temps d’une journée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 960 du 4 juillet 2024,

