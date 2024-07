Les 12 coups de midi du 3 juillet : encore un indice sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 3 juillet 2024, 281ème victoire d’Emilien – Mais jusqu’où ira Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Il semble inarrêtable et a signé une nouvelle victoire ce mercredi midi, en remportant 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 juillet 2024, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Emilien totalise ainsi 1.205.471 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait. Il semblerait que ce soit une télé mais ça reste incertain.

Un indice qui s’ajoute aux précédents : un avion, une batte de baseball, et une planche de surf. Avec ces indices, on pense toujours à l’acteur américain Tom Cruise : l’avion pour « Top Gun », le baseball est la grande passion de l’acteur, et le surf car il avait le buzz pour en surfant avec son chat.

Noms déjà proposés : Taylor Swift, Jean-Jacques Goldman, Léa Seydoux, Angelina Jolie

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+