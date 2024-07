Joséphine Ange Gardien du 3 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 3 juillet 2024 – Ce mercredi après-midi et comme tout l’été, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 3 juillet 2024 : l’épisode « Les boloss »

À peine arrivée, Joséphine sauve une adolescente de passer sous un bus. Cette adolescente, Jeanne, est une collégienne dont le comportement est récemment devenu étrange, avec des notes en forte baisse. Joséphine, plus vigilante que jamais, tente de comprendre pourquoi Jeanne se met en danger. Que cherche-t-elle à obtenir ? Qui sont ces jeunes qui la forcent à relever des défis ? En tant que pionne dans un collège, Joséphine est plongée dans le monde complexe des adolescents, avec leurs codes, leurs groupes et leur langage. Elle est déterminée à déjouer le complot en cours, mais la tâche est ardue, d’autant plus que Jeanne est décidée à garder son secret coûte que coûte.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Coline Béal (Jeanne Lambert), Delphine Mc Carty (Charlotte Lambert), Eric Savin (Christophe Lambert), Rayane Bensetti (Tony), Guillaume Denaiffe (Samuel), Thierry Samitier (Monsieur Tranchon), Arthur Choisnet (Yann Wachowski), Victor Meutelet (Mathieu), Lyna Khoudri (Vanessa Grangier), Mathilde Auneveux (Amélie), Julien Leglise (Le prof de sport), Philippe Blondelle (L’homme balèze), Thomas Séraphine (Le journaliste), Ylane Duparc (Jeune invité fête), Catherine Lefroid (L’infirmière), Aline Chaud (La dame du futur), Valéry Schatz (Le médecin), José Fumanal (Le maître d’hôtel), Cécile Hercule (La jeune femme baffe)



Publicité





Et à 16h l’épisode « Belle-mère, belle-fille »

À 27 ans, Alice, ancienne danseuse étoile de l’Opéra devenue professeure à l’école des petits rats, se retrouve « belle-mère » en emménageant chez son compagnon Antoine, père de deux enfants. Les problèmes commencent rapidement, notamment avec Manon, 12 ans, sa propre élève et la fille d’Antoine, qui la voit comme une intruse. Leur histoire d’amour résistera-t-elle à cette épreuve ? Joséphine devra aider Alice à assumer ce nouveau rôle de belle-mère et à trouver sa place dans cette nouvelle famille.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Aurore Delplace (Alice Vignault), Jean-Pierre Michaël (Antoine Legendre), Eva Darlan (Jacqueline Legendre), Smadi Wolfman (Kristen Halley), Milo Mazé (Hugo Legendre), Floriane Mazau-Sauton (Manon Legendre), Alexandra Ansidei (Lulu), Jessy Ugolin (Claire), Audrey Sarrat (Juliette), Valérie Flan (Corinne), Laurence Yayel (Emma), Marie Cartier (Isabelle), Aurélie Le Roc’h (Fabienne), Mohamed Badissy (Ludo), Mathis Nour (Quentin), Nadège Perrier (La journaliste), Lyré Gonti (Valérie), Sophie Millon (L’institutrice), David Forgit (Le médecin), Mika Leduc (Percussionniste)