Plus Belle La Vie du 9 juillet 2024 : Samuel s’en sort ! (résumé + extrait vidéo épisode 131 en avance)

Plus belle la vie du 9 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 131 de PBLV – Samuel va finalement réussir à s’en sortir aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il réussit à sortir du camion frigoriphique !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 juillet 2024 – résumé de l’épisode 131

Pascal assure à Jennifer que Samuel n’a pas souffert, qu’il est parti paisiblement dans le froid. Jennifer éclate en sanglots, affirmant que Samuel ne méritait pas ça. Pascal lui reproche de porter malheur mais assure qu’ils vont tout oublier. Jennifer lui rétorque qu’il est complètement fou, rappelant qu’il a été interné, a tenté de la tuer, et l’a traquée. Pascal accuse Jennifer de l’avoir rendu orphelin.

Au commissariat, Ariane informe la commissaire qu’elle n’a toujours aucune nouvelle de Samuel, qu’il ne répond pas et n’est pas chez lui. Il lui envoyait un message vocal quand la communication s’est brusquement coupée. Méline, inquiète, décide de lancer un avis de recherche. Ariane précise que Samuel avait des informations importantes et s’apprêtait à révéler la véritable identité de Jennifer Maseron lorsque le message s’est interrompu.

Samuel, enfermé dans un camion frigorifique, reprend connaissance et se rend compte qu’il porte une camisole de force. Il essaie de crier malgré sa faiblesse, donne un coup dans la porte et parvient à se libérer. Il ouvre la porte et s’échappe, arrêtant une voiture pour demander de l’aide. Samuel arrive au commissariat, où Ariane et Méline sont soulagées de le voir. Il raconte son expérience dans le camion frigorifique mais n’a pas vu son agresseur. Il donne à Ariane le vrai nom de Jennifer pour qu’elle puisse lancer les recherches. Pendant ce temps là, Pascal détache Jennifer et lui offre à manger, mais elle refuse. Désespérée sans Samuel, elle dit ne plus vouloir vivre. Elle se met à hurler et à se débattre, cassant quelque chose, répandant du verre partout, et Pascal la bâillonne pour la maîtriser.



Morgane envoie un message à Zoé pour lui proposer une sortie à la plage, mais Zoé doit travailler. Kilian arrive et Zoé feint une douleur abdominale à cause de ses règles. Kilian, compréhensif, lui dit qu’il sait ce que ça fait et que Thomas et lui ont instauré un congé menstruel. Il lui propose de se reposer, assurant qu’il va la remplacer. Zoé rejoint Jules, qui écrit un article sur les amours de vacances. Il la questionne sur ses relations amoureuses, mais elle prétend ne pas s’y intéresser. Jules comprend cependant qu’elle a un coup de cœur. Morgane les rejoint, rendant Zoé mal à l’aise… À la plage, Morgane interroge Zoé sur son crush. Zoé admet qu’il s’agit de quelqu’un à qui elle a servi un café au Mistral, un véritable coup de foudre. Jules les interrompt en apportant des gaufres, et Zoé les observe avec jalousie…

Kilian confronte Zoé dans la rue, comprenant qu’elle l’a dupé. Zoé lui propose de la renvoyer s’il le souhaite, regrettant de ne pas être restée au travail. Kilian lui demande ce qui ne va pas, et Zoé explique qu’elle a un crush sur un mec déjà pris. Kilian compatit et lui propose de revenir travailler.

À la résidence, Mirta reproche à Yolande de ne pas avoir ouvert le courrier, ce qui risque de compromettre un audit. Leur CDD se termine à la fin du mois, et pour obtenir un renouvellement, elles doivent assurer. Mirta est stressée, tandis que Yolande reste détendue. Yolande et Mirta s’activent pour préparer l’audit, mais Yolande est épuisée. L’alarme incendie retentit à cause des bâtons d’encens que Yolande a mis dans la buanderie. La responsable de l’audit arrive à ce moment-là et, face à la situation chaotique, remet en question leurs compétences et leur âge, annonçant qu’elle reviendra le lendemain.

VIDÉO Plus belle la vie du 9 juillet 2024 – extrait vidéo

