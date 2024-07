« Mariés au premier regard » : Ophélie et Raphaël en couple ! (VIDÉO)

Publicité





Incroyable retournement de situation, deux semaines après la fin de la saison de « Mariés au premier regard ». Si Ophélie et Loïc se sont finalement séparés quelques semaines après le bilan, la jeune femme n’est plus un coeur à prendre et c’est dans les bras d’un autre candidat qu’elle file le parfait amour !





En effet, Ophélie est en couple avec Raphaël, qui n’avait pas trouvé l’amour avec Ludivine.







Ces deux là ont annoncé la nouvelle à la surprise générale sur le réseau social Instagram.

« Parfois, la vie nous réserve de belles surprises. Et parfois, il n’y a pas d’explication à avoir, simplement laisser le destin nous guider. » ont-ils écrit en publiant une vidéo de leur bonheur.



« Nous n’étions pas prédestinés à être ensemble, mais depuis 1 mois l’amour en a décidé autrement. Nous avons décidé d’avancer main dans la main, pour le meilleur et pour le pire »

VIDÉO Ophélie et Raphaël de Mariés au premier regard en couple