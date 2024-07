C à vous du 5 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 juillet 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives : J-2 avant le second tour. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, député réélu de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Sébastien Bazin pour le documentaire “Hotel lockdowns – Journal d’une pandémie, cela ne devait durer quelques jours”



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Santa interprète le titre “Qui a le droit” en live sur la scène de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : David Jarre, pour son spectacle “Mosaic” en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Émilien Rouable, chef propriétaire du restaurant “L’inattendu” à Villecresnes

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Jean-Luc Reichmann, pour l’émission “Les 12 coups de midi, la 5000ème” diffusée le 13 juillet à 21h10 sur TF1; et Sébastien Bazin pour le documentaire “Hotel lockdowns – Journal d’une pandémie, cela ne devait durer quelques jours”

