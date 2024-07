Ninja Warrior : et le gagnant est… (résumé + replay finale du 19 juillet 2024)

Publicité





C’est parti pour la grande finale de la saison de « Ninja Warrior, le choc des nations », coupe du monde de Ninja Warrior. Denis, Christophe et Iris accueillent les différentes équipes : les Etats-Unis, le Royaume Uni, la France, et l’Allemagne.











La finale de Ninja Warrior : quel candidat est arrivé au sommet de la Tour des Héros et a fait gagner sa nation ?

À domicile, l’équipe de France ouvre le bal sur un tout nouveau parcours composé de cinq obstacles. Jean Tezenas du Montcel, capitaine des Bleus, choisit Clément Gravier pour commencer la soirée. Ce soir, seuls les dix candidats les plus rapides rapporteront des points pour leur pays. La nation ayant le moins de points à l’issue de ce parcours sera éliminée de ce choc des nations.

Clément Gravier, grand gagnant d’il y a trois ans, se lance et termine le parcours, buzzant avec un temps de 2’27 », établissant ainsi un chrono de référence pour les candidats suivants.

Après la prestation de Clément Gravier, c’est au tour des États-Unis, champions du monde en titre, de s’élancer sur les épreuves de Ninja Warrior. Kevin Carbone, représentant américain, buzz et établit un temps de 1’23 », éclipsant ainsi celui de Clément Gravier.



Le Royaume-Uni suit avec Tim Champion, toujours gêné par son pouce blessé lors de la précédente émission. Malheureusement, il chute sur le quatrième obstacle après 2’08 ».

Pour l’Allemagne, c’est Lukas Killian qui prend le départ. Il passe tous les obstacles sans difficulté, établissant un temps de 1’56 ».

De nouveau, c’est au tour de la France et cette fois, c’est le capitaine Jean Tezenas du Montcel, premier gagnant de Ninja Warrior en France, qui se lance. Le règlement stipule clairement qu’il est interdit de passer de la première balance à la deuxième de face sur l’obstacle 2. Cependant, Jean Tezenas oublie cette règle et ne passe pas de profil, ce qui entraîne son élimination immédiate et le place en dernière position.

Les États-Unis prennent ensuite le relais avec Brian Burkhardt, qui chute sur l’obstacle 4 en 1’11 ». Max Görner représente l’Allemagne, tandis que Mike Snow représente le Royaume-Uni. Max chute également sur le quatrième obstacle, alors que Mike termine le parcours en 1’59 ».

Pour la France, Charles Poujade sauve l’équipe en terminant en 1’46 », réalisant ainsi le deuxième meilleur chrono de la soirée. True Becker, de l’équipe américaine, établit un nouveau record en terminant en seulement 1’13 », surpassant son compatriote et réalisant le meilleur chrono de la soirée.

Henri Cookey, du Royaume-Uni, chute sur le quatrième obstacle en 1’23 ». Du côté allemand, Marvin Mitterhuber tombe après seulement une dizaine de secondes, suscitant la déception.

Pour la France, Iliann Cheriff, dernier candidat de l’équipe, chute également sur le quatrième obstacle en 1’39 ». Les deux derniers candidats américains entrent en scène : la première candidate chute immédiatement, tandis que Lorin Ball tombe sur le quatrième obstacle en 1’36 ».

Le dernier candidat allemand, Sladjan Djulabic, réussit à terminer le parcours en 2’30 ». Les deux derniers espoirs britanniques se lancent à leur tour : Beth Lodge chute, laissant Robert Bandosz comme dernier espoir. Ce dernier parvient à terminer le parcours en 3’59 ».

Classement PARCOURS 1 :

1- Etats-Unis (21 points) : 10 points de True Becker, 9 de Kevin Carbone et 2 de Burkhardt

2- France (13 points) : 8 points de Charles Poujade et 5 de Clément Gravier

3- Allemagne (12 points) : 7 points de Lukas Killian, 4 de Djulabic et 1 de Max Görner

4- Royaume-Uni (9 points) : 6 points de Mike Snow et 3 de Bandosz

Le Royaume-Uni termine avec le moins de points et est donc éliminé après ce premier parcours. Il reste en lice les équipes américaines, allemandes et françaises pour le dernier parcours vers la Tour des Héros.

Pour ce parcours final, seuls quelques obstacles séparent les concurrents de la Tour des Héros, où une chute signifie l’élimination. Clément Gravier s’élance en premier pour la France sur le mur des Titans et réalise une performance impressionnante avec un temps de 42″, établissant le chrono de référence. Il doit figurer parmi les six meilleurs pour avoir une chance de monter la Tour.

Kevin Carbone, représentant les États-Unis, suit et termine en 1’01 ». Max Görner, de l’équipe allemande, chute, laissant son équipe sans classement provisoire. Jean Tezenas du Montcel, capitaine des Bleus, commence la deuxième poule mais échoue également sur ce parcours.

Le sprinter américain True Becker réussit les obstacles en l’espace de 46″, se plaçant en deuxième position. L’Allemand Sladjan Djulabic réalise une belle performance avec un temps de 1’06 », se plaçant dans le classement provisoire.

Charles Poujade, pour la France, réussit une nouvelle fois le parcours en terminant en 1’03 ». L’Américain Brian tente sa chance mais échoue avant la fin du parcours.

Lukas Killian occupe provisoirement la sixième place avec un temps de 1’36 ». Cependant, Lorin Ball et la concurrente américaine échouent sur le parcours.

Il reste désormais deux candidats : le français Iliann Cheriff et l’Allemand Marvin Mitterhuber. Mais seul le Français aura fait un chrono suffisant pour pouvoir aller à la corde.

Classement PARCOURS 2

1- Clément Gravier (42”) FRA

2- True Becker (46”) USA

3- Illian Cheriff (58”) FRA

4- Kevin Carbone (1’01”) USA

5- Charles Poujade (1’03”) FRA

6- Sladjan Djulabic (1’06”) ALL

Et la nation gagnante est… la France !

La Tour des Héros accueillera finalement trois Français, deux Américains et un Allemand, marquant une remontée spectaculaire pour les Français.

Illian Cheriff est le premier à s’élancer sur la corde et réalise un excellent temps de référence de 26”. Kevin Carbone, représentant les États-Unis, vise un sixième titre de champion du monde, mais contre toute attente, il met 16” de plus que le Français. Illian conserve alors le meilleur chrono.

L’Allemand Sladjan Djulabic, dernière chance de son équipe, monte la Tour des Héros en 25”, plaçant provisoirement l’Allemagne en tête. Clément Gravier, le deuxième Français, est déterminé à faire gagner son pays. Ses efforts sont récompensés avec un temps record de 23”, détrônant l’Allemand. Le titre se joue désormais entre les Américains et les Français.

Charles Poujade, dernier Français, établit un nouveau record de la soirée avec 22”. True Becker, l’ultime espoir américain, tente de tout renverser, mais son temps de 29” est supérieur à celui de Charles Poujade. Le trophée revient donc à la France, championne du monde !

Ninja Warrior du 19 juillet 2024, le replay

C’est ainsi que s’achève cette saison de Ninja Warrior spéciale Coupe du Monde. Si vous avez manqué cette finale, sachez qu’elle sera très vite dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ici. Sachez que le casting de la prochaine saison est déjà ouvert !