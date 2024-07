« Ninja Warrior, le choc des nations » du 19 juillet : quelle nation va gagner la finale ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Ninja Warrior, le choc des nations », c’est déjà la grande finale ce soir, vendredi 19 juillet 2024, sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, vous donnent rendez-vous pour la seconde et dernière soirée de cette saison spéciale Coup du Monde.





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.fr.







Publicité





Quelle nation sera sacrée Championne du Monde ce soir ?

Rappelons qu’à l’issue de la première soirée, le Japon a été éliminée alors que les Etats-Unis ont fini 1ers. Seuls les Etats-Unis et le Royaume Uni ont encore leurs équipes au complet tandis que la France et l’Allemagne ont un candidat de moins chacun.

Ce soir, pour maximiser leur chance de remporter cette prestigieuse compétition, chaque nation doit réussir à placer le plus grand nombre de ses représentants au pied de la fameuse corde de 23 mètres… Seul le candidat qui arrivera au sommet de la Tour des Héros avec le meilleur chrono fera triompher son pays et lui permettra de rapporter la coupe à la maison !



Publicité





« Ninja Warrior, le choc des nations », rappel de la présentation de la saison

Pour la première fois, la France accueille la Coupe du monde de NINJA WARRIOR ! Cinq nations prestigieuses se sont réunies à Cannes pour cette ÉDITION SPÉCIALE : les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne et bien sûr la France ! Ces cinq pays s’affronteront pour décrocher le titre de champion du monde de Ninja Warrior.

Chacune de ces équipes rêve de représenter fièrement son pays et de remporter cette compétition unique !

Sur la ligne de départ, les 25 meilleurs candidats au monde, répartis en cinq équipes de quatre hommes et une femme, ont tous pour objectif de conquérir la mythique Tour des Héros le plus rapidement possible !

Pour maximiser leurs chances de victoire, chaque nation doit placer le plus grand nombre possible de ses représentants au pied de la célèbre corde de 23 mètres…

Seul le candidat qui atteindra le sommet de la Tour des Héros avec le meilleur chrono fera triompher son pays et ramènera la coupe à la maison !

« Ninja Warrior » la bande-annonce

Vous êtes impatients ? Voici les premières images de cette finale !

Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur TF1+.