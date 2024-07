La Carte aux trésors du 19 juillet : direction Hyères ce soir sur France 3 (VIDÉO)

Publicité





La Carte aux trésors du 19 juillet 2024 – Qui dit été dit retour de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène dans le Var, à Hyères, pour ce numéro inédit, le premier de la saison.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





La Carte aux trésors du 19 juillet 2024, Hyères

Ce nouvel épisode se déroule sous le soleil de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département du Var, et plus précisément à Hyères. La zone de jeu s’étend des hauteurs de la ville, sur les contreforts du massif des Maures, jusqu’à l’île de Porquerolles, en passant par la cité médiévale et la presqu’île de Giens.

Les deux candidats, Élodie et Frédéric, devront résoudre des énigmes pour découvrir le trésor. Ils participeront à une chasse au trésor géante qui les mènera à travers Hyères, jusqu’aux vestiges de son château du XIe siècle offrant une vue panoramique exceptionnelle de la presqu’île de Giens aux îles d’Or. Étant à proximité de la mer, des bateaux seront utilisés dans la zone de jeu, ce qui est logique étant donné l’emplacement côtier.



Publicité





À propos

La Carte aux Trésors, le jeu d’aventure et de découverte de France 3, revient cet été. Cyril Féraud vous fera explorer le patrimoine de nos plus belles régions. Au programme : Hyères, le Tarn-et-Garonne, Argelès-sur-Mer et la Côte Vermeille, le Périgord Noir en Dordogne, ainsi que la Bourgogne Sud avec la Saône-et-Loire. Vous pourrez également redécouvrir les paysages et les richesses de la Côte d’Opale, de l’Alsace, des Bouches-du-Rhône et de la Lozère.

De plus, La Carte aux Trésors compense désormais toutes les émissions de carbone liées au tournage de chaque épisode grâce à des projets situés uniquement en France, en partenariat avec la start-up Stock CO2. Elle est actuellement la seule émission en France à le faire.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 19 juillet, bande-annonce

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !