« Paris en chansons » du 5 juillet : les artistes du documentaire ce soir sur France 3

« Paris en chansons » au programme TV du vendredi 5 juillet 2024





A découvrir dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV.







« Paris en chansons » du 5 juillet 2024, le programme

Saviez-vous que Paris est la ville la plus chantée au monde, avec des mélodies inoubliables comme « Sous le ciel de Paris », « Les Champs-Elysées », « J’ai deux amours », « Paname », « Revoir Paris » et « I love Paris »?

Ses monuments, ses ruelles, ses ponts et ses quartiers légendaires, de Montmartre à Pigalle, de Saint-Germain-des-Prés à Ménilmontant, ainsi que son histoire et son art de vivre, ont inspiré les plus grands artistes qui l’ont célébrée sur tous les tons et à travers plusieurs générations. Des airs éternels d’Édith Piaf, Charles Aznavour et Charles Trenet, repris par Zaz, Patrick Bruel ou Benjamin Biolay, de la poésie d’Yves Montand, Léo Ferré et Juliette Gréco, poursuivie par Alain Souchon et Renaud, jusqu’à l’humour de Jacques Dutronc et Bénabar, tous ont contribué à immortaliser Paris, la belle et rebelle. Sans oublier les stars américaines Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Liza Minnelli.



Longtemps considérée comme la Ville Lumière, Paris a attiré des artistes de toute la France et du monde entier, qui ont choisi d’y vivre et de la célébrer, à l’instar de Joe Dassin, Dalida, Joséphine Baker et Jacques Brel. Tous ont enrichi la diversité de notre culture populaire. Aujourd’hui encore, la capitale fascine et de nombreux artistes lui déclarent leur flamme en chansons, comme Slimane, Vanessa Paradis ou Marc Lavoine. Même teintée de nostalgie, une romance plane toujours sur la plus belle ville du monde pour Thomas Dutronc.

Avec son savoir-faire, Mireille Dumas nous embarque dans un voyage musical original et joyeux au cœur de la capitale, rythmé par les plus belles interprétations, entrecoupé de pépites rares et de confidences d’artistes inattendues.

Un véritable feu d’artifice avant les Jeux Olympiques, où la Ville Lumière brillera de tous ses feux, rappelant le formidable creuset culturel que représente notre pays.