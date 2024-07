Plus Belle La Vie spoilers : un secret dévoilé, une rencontre, les résumés jusqu’au 26 juillet 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 26 juillet 2024 – Qu’est-ce qui vous attend fin juillet dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Blanche va être contrainte de dévoiler son secret. De leur côté, Babeth et Léa sont en conflit alors que Morgane ment à Zoé… Quant à Vanessa, elle fait une rencontre mais elle a bien du mal à s’engager…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 22 au 26 juillet 2024

Lundi 22 juillet 2024 (épisode 140) : Toutes les pistes convergent vers Blanche. La hiérarchie impose à Morgane de mentir à Zoé. Babeth et Léa ne parviennent toujours pas à s’entendre.

Mardi 23 juillet 2024 (épisode 141) : Blanche continue de protéger son secret. Malgré un emploi du temps millimétré, Léa ne parvient toujours pas à assurer. Une situation incongrue permet à Vanessa une heureuse rencontre.

Mercredi 24 juillet 2024 (épisode 142) : Le mystère autour de Blanche s’éclaircit. De son côté, Vanessa refuse de s’engager. C’est la panique au Mistral quand Thomas et Barbara acceptent une mission d’envergure.

Jeudi 25 juillet 2024 (épisode 143) : Blanche découvre les effets de la notoriété. Morgane, quant à elle, est confrontée à la jalousie de Jules. Dans la perspective de la fête d’été de la mairie, Léa tente de rattraper ses bêtises.

Vendredi 26 juillet 2024 (épisode 144) : La fête d’été de la mairie ne se déroule pas comme prévu. La présence de Garrec, célèbre sculpteur, et Rossi, un imprésario sportif, sème le trouble. Les Mistraliens doivent faire face à des situations complexes.



