Plus Belle La Vie du 26 juillet 2024 : un terrible drame pendant le gala de charité ! (résumé + extrait vidéo épisode 144 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 144 de PBLV – Le gala de charité va très mal tourner aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Thomas va se faire tirer dessus !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 juillet 2024 – résumé de l’épisode 144

Thomas et Kilian s’occupent des petits fours. Thomas est tendu et se montre toujours désagréable envers Kilian, qui a rendez-vous avec Mario Rossi, l’agent de boxeurs. Thomas lui reproche encore une fois de l’abandonner. Aya les rejoint pour annoncer l’arrivée de Steve et Nisma. Thomas la traite mal, choquant Kilian, qui préfère partir…

Léa montre à Garec comment ses œuvres sont exposées pour le gala, mais il critique l’organisation de la visite. Sur place, Thomas reste exécrable, s’en prenant à Steve et Nisma. Aya ne comprend pas son comportement inhabituel.

Eric, chargé de la sécurité, se plaint à Blanche de devoir faire équipe avec Lambert, un policier municipal. Il exhibe son arme, affirmant être prêt à s’en servir si nécessaire. Eric est surpris de voir Armand parmi les invités. Pendant ce temps là, Thomas retourne au Mistral pour récupérer quelque chose qu’il avait oublié et découvre que Kilian a reporté son rendez-vous avec Rossi en voyant son état. Thomas le remercie, mais en consultant son téléphone, il devient soudainement inquiet…



Publicité





Au gala, Blanche discute avec Mehdi, évoquant les messages de haine reçus depuis la révélation de son identité en tant que Carole Storm. Vanessa Kepler les rejoint et demande à Blanche de lui présenter Mehdi, qui fait semblant de ne pas la connaître. Jules vient chercher Blanche, et Mehdi comprend que Vanessa déteste Blanche. Il lui propose une promenade. De son côté, Ulysse veut parler à Léa, qui accepte de lui accorder cinq minutes malgré le moment inopportun. Jean-Paul les observe de loin…

Gabriel tente de parler à Thomas, qui le repousse en raison de son travail. Gabriel insiste, mais Thomas lui montre quelque chose sur son téléphone qui le rend furieux… Gabriel admet qu’il a fait une erreur, suppliant Thomas de ne pas le quitter. Armand interrompt leur conversation, demandant à Thomas s’il va bien.

Nisma souhaite parler à Steve, mais il doit d’abord s’entretenir d’urgence avec Jules, lui avouant qu’il a fait une grosse bêtise. Au téléphone, Nisma confie à quelqu’un qu’elle n’a pas réussi à parler à Steve et qu’elle est très stressée… Thomas découvre Garrec entrain d’agresser Aya et il s’interpose. Garrec menace de lui casser le bras, et Thomas le mord. Aya frappe Garrec avec un plateau. Garrec promet de régler ça plus tard.

Méline croise Rossi et semble bouleversée, mais lui ne la reconnaît pas. Rossi, accompagné de Garrec, croise Kilian et se moque de lui pour avoir annulé leur rendez-vous pour travailler comme serveur. Rossi et Garrec le méprisent, mais Kilian les envoie promener.

Léa prononce son discours, terminant en présentant la dernière création de Garrec. Ce dernier prend la parole, et au moment où un feu d’artifice éclate, Thomas est touché par balle à l’abdomen et s’effondre, ensanglanté.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.