Plus Belle La Vie spoiler : qui est Pascal et que veut-il ? Réponse !!

Plus belle la vie spoilers : qui est vraiment Pascal ? – Si vous êtes fan de la série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle », vous devez vous interroger sur le personnage de Pascal Brach, incarné par Davy Sardou. Vous voulez savoir qui est vraiment Pascal et ce qu’il veut à Jennifer ? On a la réponse !





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







En réalité, Pascal s’appelle Laurent et il est le grand frère de Jennifer, qui elle-même s’appelle Ambre ! Pascal est venu à Marseille pour retrouver sa soeur et se venger.

En effet, il la tient pour responsable de la mort de leurs parents dans un accident de voiture alors que Jennifer / Ambre n’avait que 8 ans. Mais que s’est-il passé le jour de l’accident ? Et pourquoi Jennifer a-t-elle changé d’identité ? La réponse dans les prochains épisodes de « Plus belle la vie, encore plus belle » !



