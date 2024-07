« Skyscraper » : le film avec Dwayne Johnson ce soir sur TF1 (7 juillet 2024)

Publicité





« Skyscraper », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson et Neve Campbell dans les rôles principaux.





A voir dès 21h30 sur la chaîne ou en streaming gratuit et légal via le site et/ou l’application MYTF1.







« Skyscraper » : l’histoire

En tant que responsable de la sécurité des gratte-ciel, Will Sawyer se retrouve dans une situation désespérée : pour sauver sa femme et ses enfants piégés dans un gratte-ciel en flammes à Hong Kong, il doit impérativement s’introduire à l’intérieur. Accusé à tort d’être à l’origine de l’incendie dévastateur qui s’est déclenché au 96e étage de cet immeuble vertigineux, Will se lance également dans une course contre la montre pour démasquer les véritables responsables et prouver son innocence.

Avec : Dwayne Johnson (Will Sawyer), Neve Campbell (Sarah Sawyer), Chin Han (Zhao Long Ji), Roland Møller (Kores Botha)



VIDÉO « Skyscraper » : la bande-annonce