Sophie Davant et William Leymergie officialisent leur couple, ce détail qui fait rire les internautes (PHOTO)

Publicité





Sophie Davant et William Leymergie sont officiellement en couple ! Les deux animateurs, âgés respectivement de 61 ans et 77 ans, officialisent à la Une du nouveau numéro de Paris Match à paraitre ce jeudi.





« Se marier ? Nous en parlons beaucoup » titre le magazine avec la photo du couple qui se balade sur une plage.







Publicité





Mais si leur couple n’était un secret pour personne, c’est pour un petit détail sur la photo que bon nombre d’internautes parlent de cette Une de Paris Match.

En effet, sur la photo, le short de l’ancien animateur phare de Télématin ne passe pas inaperçu. On peut dire qu’il a l’air « en forme » et tout le monde ou presque l’aura remarqué. C’est même presque incroyable que Paris Match ait choisi cette photo pour sa Une ! On vous laisse en juger par vous-même…



Publicité





« Vous voyez le même truc que moi ? » a notamment écrit le journaliste de Quotidien, Julien Bellver.

PHOTO Sophie Davant et William Leymergie officialisent