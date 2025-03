Danse avec les Stars : Sophie Davant s’exprime après son élimination « J’aurai aimé aller plus loin » (VIDÉO)

Publicité





C’est Sophie Davant qui a été éliminée de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du quatrième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Sophie et son partenaire Nicolas Archambault n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les seconds éliminés de la saison.











Publicité





« J’aurai aimé aller plus loin parce que j’ai appris des tas de choses et je pense que je n’en étais qu’au début d’apprendre des choses sur moi, qu’on commençait à toucher le coeur du sujet » a déclaré Sophie Davant, à chaud juste après son élimination dans une interview pour TF1+.

« Je regrette de ne pas être allée plus loin. (…) Cette aventure, c’est vivre dans un groupe de copains et une colo, mais c’est aussi un challenge personnel, vis à vis de soi-même. Et grâce au travail des danseurs, on apprend sur nous-mêmes. » a-t-elle expliqué.

Et Sophie est très fair play : « Objectivement, vu le niveau des autres, c’est normal que je sois en bas du classement. (…) J’aime bien la justice et j’aurai très mal vécu que Claude soit éliminé parce qu’il ne le méritait pas »



Publicité





Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 4 ? (résumé + replay DALS 28 février 2025)