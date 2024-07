C dans l’air du 23 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 23 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Jeux Olympiques : la tension monte

À trois jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la sécurité est devenue la priorité de l’État. « Rien ne doit pouvoir nous échapper », a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal ce matin. Il a également rappelé l’interdiction de survoler les sites des Jeux avec des drones, signalant que les forces de l’ordre interceptent en moyenne six drones par jour depuis une dizaine de jours. Hier, Emmanuel Macron assurait que le dispositif de sécurité était prêt, tandis que Gérald Darmanin écrivait une lettre aux forces de l’ordre et de secours, soulignant l’importance de leur mission sous les regards du monde entier.



Publicité





Avec l’approche imminente de la cérémonie d’ouverture, Paris se transforme pour assurer la sécurité des participants et spectateurs. Plus de 44 000 barrières ont été installées dans la capitale, et les QR codes sont nécessaires pour accéder aux zones olympiques, provoquant le mécontentement des commerçants parisiens. Les mesures de sécurité renforcées dissuadent les visiteurs, entraînant une chute du chiffre d’affaires allant de 30% à 70% pour certains commerçants, notamment les hôteliers et restaurateurs, qui peinent à remplir leurs établissements malgré l’attente de l’afflux touristique lié aux JO.

Une équipe de « C dans l’air » a rencontré plusieurs commerçants qui tentent de faire face à ces difficultés avec des stratégies variées pour attirer la clientèle, tout en craignant une faible affluence.

Par ailleurs, les autorités accélèrent le démantèlement des campements illégaux de migrants autour de Paris. Ces évacuations, qualifiées par certaines associations de « sprint final du nettoyage social », suscitent des critiques, tandis que les autorités nient ces accusations. Les migrants sont relocalisés en régions où les infrastructures d’accueil sont insuffisantes, comme à Bordeaux, où les associations peinent à répondre à la demande croissante.

La sécurisation des zones olympiques pourrait-elle asphyxier les commerçants et restaurateurs dont les établissements se vident ? Assiste-t-on à un « nettoyage social » en Île-de-France comme le dénoncent les associations ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 23 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.