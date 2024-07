TF1 déprogramme « Plus belle la vie » et « Ici tout commence » pendant les JO

Publicité





Mauvaise nouvelle pour les fans des séries quotidiennes de TF1 « Ici tout commence » et « Plus belle la vie, encore plus belle ». Les deux séries ne seront pas diffusées pendant les Jeux Olympiques de Paris, du 29 juillet au 9 août 2024.











Une déprogrammation surprise alors que TF1 ne diffuse pas les JO mais la chaîne n’a pas voulu mettre ses séries en concurrence avec les compétitions sportives, d’autant que ce sera aussi le pic des départs en vacances.

Etonnamment, la troisième série quotidienne de la chaîne, « Demain nous appartient », reste en grille à son horaire habituel.

Retour de « Plus belle la vie, encore plus belle » et « Ici tout commence » le lundi 11 août 2024.



