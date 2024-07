Un Si Grand Soleil du 9 juillet : Alix rencontre Nicolas (résumé et vidéo épisode 1424 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1424 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Stéphanie explique à sa fille qu’elle s’est blessée au visage en tombant. Pendant ce temps, Jonathan est interrogé par Alex et Elise sur le blanchiment d’argent lié à un marchand de sommeil. Il nie les accusations, affirmant que son argent provient du poker. De son côté, Noura confie à Maeva qu’elle s’inquiète pour sa mère, suspectant qu’elle lui cache quelque chose.

Elise perquisitionne chez Stéphanie et saisit l’ordinateur de Noura. Stéphanie devra dire la vérité lors d’une confrontation avec Jonathan Lebel. Tous les magasins de Stéphanie seront placés en liquidation judiciaire ! Elle est entrain de tout perdre.



Tom rend visite à Alix à la galerie et lui demande un job d’été. Elle n’est pas emballée mais Tom la menace de refaire des bêtises si elle refuse. Alix finit par accepter de le prendre pour l’été. Plus tard, Tom présente Hugo, un ami rencontré en travaillant avec Virgile sur les bateaux, à Maeva.

Cécile appelle Aurélie à propos de son fils Achille avec qui elle a des difficultés à communiquer. Aurélie estime qu’il est inutile de forcer Achille à venir la voir.

Alix organise une exposition où Ludo et Catherine Laumière sont présents. Catherine lui présente Nicolas, le nouveau conservateur du musée de Montpellier. Flore, la fille d’Alain, craque pour Nicolas et le drague. Ils quittent l’exposition ensemble pour aller boire un verre. Alix est déçue car elle se sent mise de côté. Cependant, Nicolas informe Flore qu’il ne couche pas avec les artistes.

