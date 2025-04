Publicité





Grands Reportages du 6 avril 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 6 avril 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les secrets d’un palace de légende » (inédit)

Parmi les palaces les plus emblématiques au monde se trouve l’Hôtel de Crillon, situé place de la Concorde à Paris. Édifié en 1758, ce lieu légendaire incarne une part de l’histoire de France. Après quatre années de rénovation, l’établissement rouvre ses portes dans un cadre somptueux, prêt à recevoir une clientèle privilégiée. Avec des tarifs pouvant atteindre 50 000 euros la nuit, les 500 employés doivent viser l’excellence à chaque instant. Pendant plusieurs mois, nos caméras ont suivi ces professionnels de l’ombre, engagés dans leur quête d’un service irréprochable, reflet du savoir-faire français.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Familles XXL : le casse-tête des vacances » (rediffusion)



Avec cinq ou six enfants, le quotidien d’une famille nombreuse rime souvent avec débrouillardise, organisation et imprévus. Mais quand vient l’heure des vacances, la logistique devient encore plus complexe. Entre planification quasi militaire, budget à surveiller de près, fatigue accumulée et petites tensions, chaque départ devient une véritable expédition. Trois familles ont accepté de partager avec nous leur aventure estivale, pleine de rebondissements et de moments hauts en couleur !

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.