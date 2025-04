Plus Belle La Vie spoilers : un départ, une alliance surprise, les résumés jusqu’au 25 avril 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 18 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 21 au vendredi 25 avril 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Blanche et Vanessa font finalement s’allier et conclure un marché ! De son côté, Ulysse est en plein dilemme et Vanessa réussit à se rapprocher d’Ophélie.

Au cabinet médical, on décide finalement de se séparer de Vadim, qui va quitter le Mistral. Un coup dur pour Nisma, qui peut compter sur le soutien d’Apolline. Quant à Steve, il a un comportement étrange qui étonne ses amis…



Chez les Nebout-Boher, la vie reprend son cours. Et Samuel et Jennifer décident de se parler à coeurs ouverts. Vont-ils se séparer ?

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 21 au 25 avril 2025

Lundi 21 avril 2025, épisode 315 : Le quartier du Mistral se mobilise alors qu’Ulysse fait face à un dilemme. De son côté, Steve ne sait plus qui croire et va tenter d’y voir plus clair. Samuel et Jennifer décident de se parler à cœur ouvert.

Mardi 22 avril 2025, épisode 316 : Vanessa montre un nouveau visage alors qu’elle se confie à Ophélie. Le commissariat est mis sous pression et Morgane se retrouve face à un dilemme. Babeth et Riva s’écharpent sur l’avenir de Vadim au cabinet médical.

Mercredi 23 avril 2025, épisode 317 : Blanche et Vanessa décident de conclure un marché. Jules, quant à lui, s’interroge face à un changement de comportement soudain chez Steve. Chez les Nebout – Boher, la vie reprend tant bien que mal, son cours.

Jeudi 24 avril 2025, épisode 318 : Une bonne nouvelle vient réjouir les habitants du Mistral, tandis que Vanessa est témoin d’une scène pour le moins inattendue. Au commissariat, Idriss soupçonne un de ses collègues et doute de sa loyauté. En en pleine révision d’examens, Nisma se questionne sur l’avenir.

Vendredi 25 avril 2025, épisode 319 : Un événement pourrait bien rapprocher un duo surprenant. Inquiet pour son ami, Jules part à la pêche aux informations. A la résidence, Nisma est en pleine déprime : il n’en faut pas plus à Apolline pour intervenir !

