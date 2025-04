Un Si Grand Soleil du 7 avril : Suzanne craque, la police fait une découverte (résumé épisode 1614 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1614 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 7 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le tueur est prêt à tuer mais il se fait surprendre part un ouvrir. En prenant la fuite, il se blesse et du sang coule ! Pendant ce temps là, Becker est avec Janet. Il est toujours choqué du chantage de Blamont. Et Janet regrette qu’à cause de lui il se soit fâché avec Alain.



Au commissariat, Alex propose à Manu d’aller boire un verre ce soir mais il peut pas. Il compte aller à la salle de sport, Alex remarque qu’il y va tous les jours, ça va devenir une addiction. Manu lui parle de la dopamine et du bien être que ça lui apporte…

Alex et Elise se retrouvent sur le toit où le tireur a été vu. La scientifique remarque la présence de sang !

A la clinique vétérinaire, Charles ne comprend toujours pas qu’un client refuse qu’il s’occupe de son chat et il en parle à Rebecca. Elle n’y voit aucun mal.

Au restaurant, Thierry retrouve Suzanne en larmes. Elle dit qu’elle a la trouille, elle n’a plus de client. Thierry essaie de la rassurer, il lui demande ce qui se passe. Elle lui dit que ça lui fait penser à ses parents… Leur restaurant a coulé, ils ont tout perdu. Son père s’est suicidé et sa mère est morte peu de temps après. Elle pleure, personne n’a soutenu ses parents. Thierry lui assure que son restaurant ne va pas fermer, il va lui faire de la pub auprès de ses collègues. Il dit qu’il est prêt à tout pour elle.

A la salle, Rebecca propose à Manu de s’échauffer avec elle… Mais il dit qu’il est chaud, il a commencé depuis un moment. Plus tard, Rebecca retrouve Manu dans le vestiaire des hommes. Elle s’approche de lui et l’embrasse ! Il s’en va, Rebecca le rattrape. Manu lui dit qu’il n’aime pas ce qui s’est passé, il est en couple et amoureux. Rebecca lui dit encore qu’il lui plait et que c’est réciproque. Manu s’en va, Rebecca retourne dans la salle et demande des infos sur Manu… Elle apprend qu’il est flic.

Alex et Elise font le point avec Becker. Thierry vient ensuite parler à Elise pour lui demander où ils en sont. Elle lui dit qu’ils ont l’adn du tueur, ils attendent les résultats d’analyse.

Charles est avec Eliott, il a l’impression que Rebecca se fout de la clinique. Il pense qu’elle est un mec ou qu’elle est en chasse. Eliott pense que c’est ça qui le dérange mais Charles lui dit avoir tourné la page. Il la trouve trop border.

Eve rentre, Manu cuisine. Eve remarque qu’il est encore allé à la salle et elle lui propose de venir avec lui. Manu essaie de la dissuader mais Eve insiste pour essayer et faire un truc ensemble, il accepte.

Hugo annonce à Elise et Alex que l’adn du tueur ne correspond à personne dans le fichier mais ils ont un élément nouveau qui va faciliter les recherches : le tueur est une femme !

