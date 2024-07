Un Si Grand Soleil spoiler : Alix fait une découverte, Laurine rejette Boris (résumé épisode du 13 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1447 épisode du 13 août 2024 – L’enterrement de François va tourner au cauchemar pour Boris et Elisabeth dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, c’est le jour des derniers adieux à François. Et Laurine va s’en prendre violemment à Elisabeth, et à son frère, Boris !











Publicité





L’enterrement de François Laumière

Contre l’avis d’Alain, Elisabeth se rend à l’enterrement de François afin de soutenir Boris. Mais au cimetière, Laurine s’en prend à Elisabeth et l’accuse ouvertement d’avoir tué son père ! Elisabeth est mal, Boris la soutient et la raccompagne…

Tandis qu’Elisabeth raconte à Muriel les terribles accusations de Laurine, elle lui confie qu’elle apprécie de plus en plus Boris, qu’elle a trouvé très digne. Et Laurine est très remontée contre son frère, elle met Boris à la porte ! Il est mal et décide d’appeler Muriel…

Alix doute de Nicolas

Ludo a semé le doute dans la tête d’Alix au sujet de Nicolas. Elle lui explique qu’elle l’a trouvé fuyant quand elle lui a demandé pourquoi il avait quitté Lyon… Ludo pense qu’elle doit fouiller chez lui. Alors quand Nicolas a le dos tourné, Alix en profite pour fouiller le sac du beau conservateur de musée. Elle y découvre une liasse de billets et décide de partir, prétextant ne pas se sentir bien…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : l’enterrement de François, les résumés jusqu’au 16 août 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici