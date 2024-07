Un Si Grand Soleil spoiler : Nicolas a-t-il trahi Alix ?

Publicité





Un si grand soleil spoiler, infos à l’avance – Nicolas Bert a récemment débarqué dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Campé par Franck Borde, bien connu des fans de « Plus belle la vie » dans laquelle il a longtemps incarné le juge Florian Estève, Nicolas est un personnage encore bien mystérieuse au passé trouble…











Nicolas derrière le cambriolage d’Alix ?

Et alors que la galerie d’Alix a été cambriolée et que la police la soupçonne d’avoir fait une arnaque à l’assurance, celle-ci est dans de sales draps… Ludo va prochainement se demander si Nicolas ne serait pas responsable des malheurs d’Alix.

Et si le beau Nicolas était malhonnête ? Dans quelques semaines, Ludo va découvrir quelque chose de troublant dans le passé du conservateur de musée.

Franck Borde ravi d’intégrer « Un si grand soleil »

Dans une récente interview pour Télé Loisirs, Franck Borde a exprimé son bonheur de rejoindre le casting d’une nouvelle série quotidienne, bien longtemps après « Plus belle la vie » : « J’étais très content car j’ai retrouvé de nombreuses personnes des équipes techniques que je côtoyais du temps de Plus belle la vie. Je ne les avais pas vus depuis des années ! Comme je suis un grand stressé, leur présence m’a mis en confiance. De même, la comédienne Nadia Fossier (Alix, ndlr) m’a contacté pour que l’on se rencontre en amont des tournages. C’est une femme pétillante, chaleureuse. Elle a été adorable avec moi et je la remercie énormément. »



