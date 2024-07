C dans l’air du 18 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 juillet 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 18 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Après la démission du gouvernement de Gabriel Attal mardi, l’attention se tourne désormais vers le Palais Bourbon, où les députés se réuniront pour la première fois ce jeudi 18 juillet afin d’élire le président de l’Assemblée nationale. Dans un hémicycle sans repère clair, ce scrutin pourrait aider à établir un centre de gravité politique.

Les députés voteront à bulletin secret à partir de 15 h, et trois tours pourraient être nécessaires pour départager les candidats. Six candidats sont en lice : la sortante Yaël Braun-Pivet pour Ensemble, Philippe Juvin pour Les Républicains, Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, Naïma Moutchou pour Horizon, Charles de Courson du parti Les Centristes et ancien membre du groupe Liot, et André Chassaigne, soutenu par le Front populaire.



Publicité





Bien que le Front populaire ait remporté les législatives anticipées sans obtenir de majorité absolue, il a réussi à s’unir derrière la candidature unique du communiste André Chassaigne. Cependant, à gauche, les divisions persistent et aucun candidat ne fait consensus pour Matignon. Face à l’impasse des négociations entre les insoumis et les socialistes au sein du NFP, des voix comme celles d’Olivier Faure et de François Ruffin appellent à un vote des députés.

Parallèlement, le comité Victoire Populaire, composé de militants indépendants, a lancé une pétition en ligne mercredi 17 juillet en faveur de ce vote interne. La CGT et plusieurs associations se mobilisent également pour demander à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre issu du NFP, avec des rassemblements prévus ce jeudi 18 juillet sur la place de la République à Paris et devant les préfectures et sous-préfectures à travers la France.

À droite, les manœuvres continuent, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est évoqué par certains membres de la droite et du parti présidentiel pour diriger un gouvernement d’union.

Si une coalition nationale n’est pas encore d’actualité, elle existe déjà au niveau local. En Alsace, par exemple, des élus de différents horizons politiques collaborent pour trouver des compromis et obtenir une majorité.

Qui sera le futur président de l’Assemblée nationale ? Pourquoi ce poste est-il stratégique ? Une coalition nationale est-elle envisageable ? Et Xavier Bertrand pourrait-il devenir Premier ministre ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 18 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.