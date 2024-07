Un Si Grand Soleil spoiler : un personnage phare va s’absenter plusieurs mois !

Publicité





Un si grand soleil spoiler, infos à l’avance – C’est un personnage phare de votre série « Un si grand soleil » qui va s’éloigner pendant plusieurs mois. En effet, Mélanie Maudran, qui incarne le personnage de Claire, a annoncé une longue absence.











Mélanie Maudran s’éloigne de la série pendant quelques mois

Dans une interview pour Allociné, l’actrice a révélé avoir besoin d’un « un break de quelques mois ». Elle ne tourne plus « Un si grand soleil » en ce moment et ne reprendra pas les tournages avant septembre. A l’écran, vous ne devriez donc pas la revoir avant la fin de l’année !

Du changement à venir pour Claire et pour Florent

Cet été, Claire et Florent sont arrivés au bout de leur couple. Après 5 ans, c’est la rupture et on ne les reverra plus ensemble. Et pour chacun d’entre eux, du changement s’annonce prochainement !

Pour Claire, ce sera professionnellement : « Je sais qu’avant la fin de l’année, une nouvelle perspective professionnelle l’attend » a déclaré Mélanie Maudran. Et pour Florent, il tombera amoureux à la rentrée : « Je crois savoir qu’à la rentrée, son cœur va à nouveau vibrer. Et ce sera surprenant » a confié Fabrice Deville.



