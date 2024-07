Un Si Grand Soleil spoiler : une terrible nouvelle pour Alix, Florent va trop loin (résumé prime du 17 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1438 prime du 17 juillet 2024 – Florent va aller trop loin dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans deux semaines, Florent va détruire l’ordinateur contenant toutes les preuves incriminants Stéphanie !





Il récupère l’ordinateur à l’endroit indiqué par Stéphanie, il le détruit et le jette…







Plus tard, Stéphanie est libérée et Florent lui annonce qu’il a détruit l’ordinateur et qu’elle doit trouver un nouvel avocat. Il n’a fait ça que pour Noura et ne veut plus jamais la revoir !

Florent se confie ensuite à Johanna, il pleure mais ne lui raconte pas ce qu’il a fait…



Pour Alix, c’est une terrible nouvelle : la galerie a été cambriolée ! Après que Maéva ait été en charge de la fermeture, quelqu’un pénètre dans la galerie et vole les oeuvres d’Alix !

