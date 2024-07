C dans l’air du 5 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Législatives : l’heure du choix

La rupture est désormais officielle. François Ruffin, après sept années de collaboration avec le groupe LFI à l’Assemblée, a annoncé qu’il ne siégerait plus avec eux s’il est réélu dimanche soir. Ce départ entérine un divorce qui se profilait depuis plusieurs mois et qui s’est accéléré avec la dissolution de l’Assemblée. Le député-reporter explique cette séparation par des divergences stratégiques avec Jean-Luc Mélenchon, tant sur la forme que sur le fond. Ruffin plaide pour une approche moins combative et veut se recentrer sur une France périphérique séduite par le RN. Mélenchon, en réponse, qualifie Ruffin de « girouette » et rappelle qu’ils figuraient encore ensemble sur ses tracts la semaine passée.



Simultanément, au Rassemblement national, les chances d’obtenir une majorité absolue s’amenuisent. Avec des projections de sièges entre 210 et 240 députés, le parti de Marine Le Pen ne pourrait pas envoyer Jordan Bardella à Matignon. L’entre-deux-tours a été compliqué pour le RN, marqué par des controverses autour de candidats mal préparés, le soutien gênant du Kremlin, et un front républicain qui semble efficace, évoquant une possible coalition. Laurent Jacobelli, porte-parole du parti, parle de « hold-up démocratique ».

Cependant, l’issue reste incertaine et l’abstention pourrait jouer un rôle déterminant. De nombreux électeurs pourraient ignorer les consignes de vote et ne pas se rendre aux urnes. Dimanche dernier, seize millions de Français ont boudé les urnes, un choix souvent assumé, que ce soit chez les jeunes désabusés par la politique ou ceux qui ne se reconnaissent dans aucun candidat.

Pourtant, la société civile a tenté de mobiliser. Les appels à voter se sont multipliés, venant d’intellectuels, de sportifs ou d’artistes. Charles Berling, directeur du théâtre Liberté de Toulon, critique vivement le Rassemblement national et impute également à Emmanuel Macron une part de responsabilité dans la montée du RN. Dans l’éducation nationale, certains hauts fonctionnaires ont déjà annoncé qu’ils ne suivraient pas certaines directives d’un gouvernement d’extrême droite.

Comment analyser le divorce entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon ? Faut-il s’attendre à une forte abstention dimanche ? Quel impact les appels publics auront-ils sur le vote des Français ?

