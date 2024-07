Wimbledon 2024 : Carlos Alcaraz remporte le titre en battant Novak Djokovic !

Publicité





Wimblebon 2024 tennis résultats – C’est fait ! Carlos Alcaraz a remporté son quatrième titre en Grand Chelem cet après-midi à Wimbledon. L’espagnol a, pour la seconde fois d’affilée à Londres, battu le serbe Novak Djokovic (6/2, 6/2? 7/6) et a soulevé le trophée.





Carlos Alcaraz, 21 ans, conserve ainsi son titre à Wimbledon.







Il s’agit du quatrième titre de Carlos Alcaraz en Grand Chelem après l’US Open 2022, Wimbledon 2023, et Roland Garros 2024. L’espagnol impressionne et remporte son second Grand Chelem d’affilée, un peu plus d’un mois après avoir remporté Roland Garros.

VIDÉO Carlos Alcaraz remporte Wimbledon 2024

Et si vous n’avez pas vu le match, on vous propose de voir la balle de match d’Alcaraz face à Djokovic.



Vous pouvez également voir l’espagnol avec son trophée de Wimbledon.