Zaho de Sagazan boycottée de Europe 1, Europe 2 et RFM ? « Cyril Hanouna n’organise pas la programmation musicale »

Alain Liberty, directeur général des antennes musicales du groupe Lagardère, a répondu ce vendredi à la lettre ouverte publiée par Zaho de Sagazan et 500 artistes dans le Parisien hier. En cause, le fait que les titres de l’artiste aient disparu d’Europe 1, Europe 2 et RFM seulement quelques jours après que Zaho de Sagazan ait ouvertement critiqué Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux.











« Nous aimons beaucoup Zaho de Sagazan » a-t-il répondu aujourd’hui dans le Parisien.

« À mon arrivée, j’ai organisé une nouvelle orientation d’identité musicale, privilégiant une programmation plus rythmée, festive et joyeuse. (…) Nous avons opéré pas mal de changements. Ainsi, en juin, nous avons sorti 48 chansons de la playlist, remplacées par d’autres. (…) ‘La symphonie des éclairs’ qui est un titre très mélancolique, un peu sombre par moments ne correspond plus aujourd’hui aux besoins immédiats de notre antenne » a-t-il expliqué, ajoutant que le titre est « en fin de carrière« .

« Ce n’est pas de la censure mais de la programmation musicale. (…) Elle a beau s’en prendre à Cyril Hanouna, ce n’est pas lui qui organise la programmation musicale d’Europe 1, Europe 2 et RFM »



Reste à savoir si ces explications auront suffit à convaincre.