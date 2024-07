C dans l’air du 26 juillet 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 juillet 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 juillet 2024 : le sommaire

⬛ Sabotage SNCF : « C’est la France qu’on attaque »

Alors que la capitale se prépare à célébrer ce soir l’ouverture des 33èmes Jeux olympiques de l’ère moderne, le trafic ferroviaire est paralysé depuis ce matin sur de nombreux axes en raison de sabotage coordonné. Plusieurs incendies volontaires ont ciblé les équipements de sécurité de la SNCF aux alentours de 4 heures du matin, touchant des points stratégiques de bifurcation pour les trains, ainsi que les TGV Atlantique, TGV Nord et TGV Est. « Les sites ont été sélectionnés pour maximiser l’impact des perturbations », a expliqué le PDG de la SNCF. Un quatrième acte de sabotage a été évité de justesse sur la ligne TGV Sud-Est grâce à l’intervention rapide de cheminots qui ont repéré des « agents incendiaires » et des « camionnettes », forçant les auteurs à prendre la fuite. « Les grands départs sont ciblés aujourd’hui, et à travers la SNCF, ce sont les Français qui sont visés », a ajouté Jean-Pierre Farandou, exprimant ses regrets pour les familles et les voyageurs affectés.



Aucun groupe n’a encore revendiqué ces actes de sabotage. L’enquête est dirigée par la sous-direction antiterroriste et la direction générale de la gendarmerie nationale, sous la supervision de la Junalco du parquet de Paris. Le Premier ministre a déclaré ce matin que « l’impact est massif » et a assuré que tous les services sont mobilisés pour identifier et punir les responsables, tout en appelant à la prudence concernant les auteurs et les commanditaires de cette attaque « préparée et coordonnée ». La reprise du trafic a commencé en début d’après-midi, mais des perturbations sont à prévoir « au moins tout le week-end », avec jusqu’à 800 000 passagers potentiellement impactés. La SNCF a promis des remboursements intégraux pour les voyageurs touchés, y compris les familles en vacances, les personnes se rendant à la cérémonie d’ouverture ou aux épreuves des JO, et les équipes sportives, telles que la Dream Team américaine qui doit se rendre à Lille pour le tournoi de basket, ainsi que les compétitions de voile à Marseille et les matchs de football dans plusieurs villes.

Autres perturbations de dernière minute : les prévisions météorologiques pour la cérémonie d’ouverture se sont détériorées, avec un risque de pluie passé de 70 % à 100 % selon Météo France. Les organisateurs se sont réunis ce matin pour élaborer un plan B. En cas de pluie ce soir, certains éléments du spectacle, prévu en plein air sur la Seine entre le Pont d’Austerlitz et la Tour Eiffel à partir de 19h30, pourraient être modifiés. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus aux abords du fleuve et au moins 1 milliard de téléspectateurs dans le monde entier.

Par ailleurs, des débats se posent sur la participation de certains pays aux JO de Paris 2024. Des députés de La France insoumise ont récemment exprimé leur opposition à la participation d’Israël, arguant que les athlètes russes autorisés à participer devront concourir sous une bannière neutre. Le comité olympique palestinien a également demandé au CIO d’exclure les athlètes israéliens des JO, les accusant de violer la trêve olympique en poursuivant les bombardements sur Gaza.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 26 juillet 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.