Alex Hugo du 20 août 2024 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alex Hugo du 20 août 2024 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse des épisodes de la série « Alex Hugo ». Au programme, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Publicité





Alex Hugo du 20 août 2024 : vos épisodes

« La fin des temps » : Alors qu’un corps d’homme est rejeté par les eaux tumultueuses d’un torrent, une adolescente sans identité trouve refuge dans le chalet d’Alex. Muette et terrifiée, elle semble découvrir le monde et la technologie pour la première fois. A-t-elle réussi à fuir une longue séquestration, ou vivait-elle isolée dans les montagnes? Quoi qu’il en soit, le danger est imminent : une « ombre » semble déterminée à la retrouver. Alex décide de la protéger et se lance dans une enquête complexe, cherchant la vérité au cœur d’un univers parfois inquiétant, celui des survivalistes.

« Seuls au monde » : En octobre, dans un coin pittoresque et bucolique de la vallée, Alex Hugo découvre une voiture accidentée en contrebas d’une route. À quelques mètres de là, la conductrice gît morte. Il s’agit de la Dr Myriam Ferrand, 40 ans, récemment installée à Lusagne après avoir longtemps vécu à Marseille. Alex la connaissait de là-bas, son père étant un ami proche qui lui avait souvent vanté la beauté de Lusagne. Rapidement, l’enquête révèle qu’il s’agit d’un meurtre déguisé en accident, et qu’un couple mystérieux, vraisemblablement illégitime, a été témoin de la scène et a tenté en vain de sauver la passagère.



Publicité