C dans l’air du 14 août 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 14 août 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 août 2024 : le sommaire

⬛ Musk peut-il sauver Trump ?

Donald Trump est de retour sur X, anciennement Twitter. Lundi dernier, l’ex-président américain a participé à une conversation avec Elon Musk, le propriétaire de la plateforme. Cet entretien, marqué par une ambiance très amicale, a été suivi par un million de spectateurs pendant près de deux heures. Les deux hommes ont profité de l’occasion pour échanger sur divers sujets, notamment l’immigration, avec de nombreuses approximations et contrevérités. Trump, qui avait été banni du réseau après l’attaque du Capitole à Washington le 6 janvier 2021, a été réintégré par le patron de Tesla et SpaceX.



Trump et Musk partagent des convictions similaires, notamment leur opposition au wokisme, qu’ils critiquent vigoureusement depuis des années. Cependant, leurs liens ne se limitent pas à des idées communes, car des intérêts matériels sont également en jeu. Musk soutient financièrement la candidature de Trump et l’appuie publiquement depuis que ce dernier a été victime d’une tentative d’assassinat. En retour, Trump a promis de soutenir, s’il est élu, les entreprises de l’industriel. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont également critiqué Kamala Harris, l’adversaire de Trump, affirmant que son élection serait une catastrophe.

Kamala Harris a quant à elle choisi son colistier : Tim Walz, le gouverneur du Minnesota. Connu pour son ancrage à gauche et son image de bon sens rural, Walz vise à séduire les électeurs des États des Grands Lacs, dont le vote sera crucial. Son expérience en tant qu’élu local et sa réputation de professeur de géographie avec un passé dans la Garde nationale en font un candidat complémentaire à Harris, souvent perçue comme élitiste.

De son côté, Trump mise beaucoup sur le soutien des évangéliques. Malgré ses multiples frasques et son passé controversé, l’ancien président a gagné leur appui en promulguant des mesures contre l’avortement, faisant de lui un allié de taille pour cette communauté. Une équipe de C dans l’air a interviewé un pasteur fervent soutien de Trump pour comprendre ses motivations.

Le soutien d’Elon Musk et de la plateforme X va-t-il permettre à Trump de rallier de nombreux électeurs ? Tim Walz pourrait-il être l’atout décisif pour Kamala Harris ? Pourquoi les évangéliques voient-ils en Trump leur protecteur ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 14 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.