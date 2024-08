C dans l’air du 22 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 22 août 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 août 2024 : le sommaire

⬛ Pouvoir d’achat : la grande inquiétude des Français

L’inflation ralentit, mais le pouvoir d’achat demeure une préoccupation majeure pour les Français. Lors des récentes élections européennes et législatives, cette inquiétude a été l’une des principales motivations de leur vote, surpassant même les questions de santé et de sécurité. De plus en plus de Français peinent à boucler leurs fins de mois, alimentant une crainte de déclassement social. Seuls 26 % des Français estiment vivre confortablement sur le plan financier. Face à ce sentiment croissant de précarité, et à l’approche de la rentrée, plus d’un Français sur deux a réduit ses dépenses, en particulier dans l’alimentation et les loisirs. Bien que l’inflation ralentisse, les prix continuent d’augmenter, même si c’est à un rythme plus modéré.



Parallèlement, les faillites d’entreprises connaissent une forte hausse en France, avec une augmentation de plus de 66 % des liquidations judiciaires. Toutefois, certaines entreprises menacées trouvent des alternatives. Par exemple, les employés de la verrerie Duralex dans le Loiret ont choisi de transformer leur entreprise en coopérative pour sauver leurs emplois.

Ces faillites ont parfois des conséquences désastreuses pour les particuliers, notamment dans le secteur du bâtiment. L’émission *C dans l’air* a rencontré une famille dont le chantier de maison a été interrompu par la faillite de leur constructeur, laissant les propriétaires face à des dépenses engagées et à la difficulté de trouver des solutions.

Ainsi, la question se pose : le pouvoir d’achat a-t-il réellement baissé en France ? Quels modèles peuvent permettre de sauver les entreprises en difficulté ? Et quelles options s’offrent aux particuliers lorsque leur constructeur fait faillite ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 22 août 2024 à 17h40 sur France 5.