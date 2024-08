C dans l’air du 27 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 27 août 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 27 août 2024 : le sommaire

⚫️ Paul Gogo, journaliste et ancien correspondant à Moscou, sera ce soir l’invité de Caroline Roux. Il reviendra sur l’actualité de la guerre en Ukraine, et notamment sur les frappes russes massives qui ont touché le pays.

⬛ Matignon : Macron écarte Castets



Publicité





Troisième jour de consultations. Pour nommer un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron rencontre à nouveau les représentants du bloc central et des Républicains. Après avoir écarté hier soir la possibilité d’un gouvernement NFP « au nom de la stabilité institutionnelle », le président de la République exhorte les responsables politiques à « faire preuve d’esprit de responsabilité ». Les socialistes, les communistes et les écologistes sont particulièrement visés. Cependant, ces derniers boycottent ces nouvelles consultations, refusant de se rendre complices de ce qu’ils considèrent comme une « parodie de démocratie ». Les critiques de la gauche sont virulentes : l’écologiste Marine Tondelier dénonce une « dérive illibérale », tandis que Jean-Luc Mélenchon évoque une décision d’une « exceptionnelle gravité ». Les Insoumis appellent à une journée de mobilisation nationale le 7 septembre prochain.

Pendant ce temps, les ministres démissionnaires continuent de gérer les affaires courantes, mais leur marge de manœuvre reste floue. Bien que Gabriel Attal ait envoyé des lettres de cadrage pour le budget 2025, la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, a reconnu que plusieurs textes étaient en suspens en raison de l’absence d’un gouvernement en exercice. Officiellement, rien n’empêche le président de la République de convoquer un Conseil des ministres, mais l’ordre du jour devrait être « particulièrement léger ».

Entre-temps, de plus en plus de Français peinent à boucler leurs fins de mois. Seulement 26 % des citoyens estiment vivre confortablement sur le plan financier. Cette situation alimente le sentiment de déconnexion des politiques. L’émission *C dans l’air* a rencontré une mère célibataire qui espère des mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat, quel que soit le prochain Premier ministre.

Alors, quels sont les scénarios possibles pour Macron après avoir exclu un gouvernement NFP ? Quel rôle effectif peuvent jouer les ministres démissionnaires ? Et quelles solutions pourraient être envisagées pour répondre à la question du pouvoir d’achat ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 27 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.