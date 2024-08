Un Si Grand Soleil spoiler : Laurine sous le choc, Catherine avoue tout (vidéo épisode du 29 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 29 août 2024 – On peut dire que Laurine va être sous le choc dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Laurine a réussi à sauver Alain grâce à Boris, et elle vient confronter sa mère.











Laurine hallucine que sa mère soit allée jusqu’à tenter de tuer Alain pour atteindre Elisabeth. Mais Catherine est totalement hors de contrôle et n’a pas le moindre remord ! Elle avoue avoir empoisonné Alain pour qu’Elisabeth souffre autant qu’elle. Et pire, Catherine regrette que Boris et Laurine aient sauvé Alain !

Catherine reproche à Laurine d’être « aussi lâche que son frère ». Laurine est sous le choc face aux mots de sa mère, qui est allée beaucoup trop loin et semble perdre pied…

VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1457 du 29 août 2024

