Camping Paradis du 12 août 2024 : ce soir l’épisode « Les Bleus à la Réunion » avec Rebecca Hampton

Camping Paradis du 12 août 2024 – C’est une rediffusion de votre série « Camping Paradis » qui vous attend ce lundi soir sur TF1. Au casting de cet épisode intitulé « Les Bleus à la Réunion » et initialement diffusé en 2023, Rebecca Hampton.





A suivre TF1 dès 21h10







Camping Paradis du 12 août 2024 : histoire

L’équipe de «Camping Paradis» troque les plages méditerranéennes pour les sables de l’océan Indien, direction un somptueux resort à l’Île de la Réunion. En effet, monsieur Parizot ne pouvait imaginer marier son fils Max sans la présence de ses (seuls) amis ! Pour que les noces se déroulent dans une ambiance harmonieuse et selon le calendrier prévu, nos Bleus auront pour mission de rapprocher un père et son fils devenus des étrangers, tout en dévoilant les tensions latentes entre la mariée et sa mère. Humour et amour sous le soleil éclatant de La Réunion : voilà un voyage riche en émotions que personne n’est prêt d’oublier.

Interprètes et personnages

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Rebecca Hampton (Delphine Rivière), Quentin Thébault (Max), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Victoire), Maximilien Fussen (Jeff), Thomas Velia (Raff), Yoanna Atchama (Lucie), Raïyana Thalassia (Théa), Mathieu Boyer (Lyam), Marly Marka (Jules), Alex Gador (Achille), Nans Gourgousse (Ghislain Damour), Jean-Luc Trules (Le Maire), Délixia Perrine (La Tisanière), Guillaume Boutellier (Employé Hôtel), Christelle Suzanne (Femme Label Vert Nature), Ken Eind (Homme Label Vert Nature)

Avec la participation de : Wilfrid Themyr (Vendeur Marché)



