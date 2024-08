« Nautilus » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (12 août 2024)

Publicité





« Nautilus » au programme TV du lundi 12 août 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Contre toi ». Au programme ce soir, les trois premiers épisodes inédits.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Nautilus » – le synopsis

Nautilus raconte la quête vengeresse de Nemo contre la East India Mercantile Company, qui lui a tout pris. Déterminé à se libérer, Nemo s’empare d’un prototype de sous-marin dans la colonie pénitentiaire où il est détenu, s’échappant dans l’océan avec un équipage disparate de prisonniers. Ensemble, ils visent le trésor légendaire des piliers d’Halvar, mais Nemo doit d’abord gagner la confiance de ses compagnons tout en échappant aux poursuites implacables de la Compagnie.

À travers cette aventure épique vers le trésor viking, Nautilus offre aux téléspectateurs un récit captivant, mêlant action, émotions fortes, romance et humour, pour toute la famille.



Publicité





Vos épisodes du 12 août 2024

Épisode 1 – L’Évasion

Dans une colonie pénitentiaire sous le contrôle de la Compagnie des Indes Orientales, Nemo élabore un plan audacieux pour s’évader à bord du sous-marin qu’il a co-conçu avec un ingénieur français. Mais lorsque le directeur Crawley décide d’avancer le déplacement du Nautilus, Nemo est contraint de partir immédiatement, accompagné uniquement des quelques prisonniers déjà à bord. En chemin, ils heurtent un navire et choisissent de secourir les femmes et les enfants à bord, parmi lesquels se trouve la vive et curieuse Humility, passionnée d’ingénierie depuis son enfance, qui n’a aucune intention de rester passive à bord du sous-marin.

Épisode 2 – Tic Tac Boum

Alors que certains membres de l’équipage tentent de quitter le Nautilus pour rejoindre la terre ferme, ils sont rapidement repérés par les soldats de la Compagnie et forcés de retourner sur le sous-marin. Avec leur position désormais révélée, Nemo doit rassembler son équipage et instaurer l’unité s’il veut avoir une chance d’échapper au Dreadnought, le redoutable navire de la Compagnie, avant d’être capturé.

« Nautilus » : les interprètes

Avec Shazad Latif (Nemo), Georgia Flood (Humility Lucas), Céline Menville (Loti), Thierry Frémont (Benoit), Luke Arnold (Capitaine Billy Millais), Jacob Collins-Levy (Capitaine Youngblood), Damien Garvey (Directeur Crawley), Kayden Price (Blaster), Benedict Hardie (Edward Cuff), Arlo Green (Turan), Tyrone Ngatai (Kai), Ling Cooper Tang (Suyin), Pacharo Mzembe (Boniface), Andrew Shaw (Jiacomo), Chum Ehelepola (Jagadish), Ashan Kumar (Ranbir).