Camping Paradis du 13 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 13 août 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 13 août 2024 : l’épisode « Trou de mémoire »

Philippe, un ami des parents de Tom, arrive au camping mais s’évanouit avant de pouvoir expliquer à Tom la raison de sa visite inattendue. À son réveil, il confond Tom avec son père Michel et est convaincu d’être au Camping Paradis en juillet 1976. Le médecin diagnostique un ictus amnésique et recommande de maintenir Philippe dans cette illusion, car un choc trop brutal pourrait être dangereux pour lui. Comment Tom et son équipe vont-ils réussir à métamorphoser le camping pour le faire ressembler à celui de 1976 ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane), Patrick Bouchitey (Philippe), Catherine Alric (Mylène), Clémence Boué (Jeanne), Denis Sebbah (Vincent), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Bertille Chabert (Sarah), Laure Millet (Pénélope), Stefan Godin (Le Médecin), Géraldine Adams (Sophie), André Corbi (Campeur 1), Michel Benizri (Campeur 2), Anaïs Fabre (Campeuse Téléphone), Philippe Josserand (Campeur Conducteur)



A 16h10 l’épisode « Le Prince au Camping »

Tom engage un nouveau stagiaire pour renforcer son équipe au camping, sans se douter qu’il s’agit en fait d’Alexandre III, le prince héritier d’une riche famille hindoue. Incognito, Alexandre cherche à vivre une expérience ordinaire, mais il ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle Alice, rendant la dissimulation de son identité de plus en plus difficile. Pendant ce temps, François retombe amoureux de Rosalie, son ex-femme dont il est divorcé depuis trois ans. Un épisode placé sous le signe de Cupidon…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Jennifer Lauret (Arianne Leroy), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Catherine Marchal (Rosalie), Bernard Alane (Bertrand), Paola Marques dos Santos (Sophie), Manuel Gélin (François), Alexandre Le Provost (Michel), Patrick Paroux (Mr Parizot), Naby Dakhli (Alexandre), Florence Coste (Alice), Arnaud Koller-Chevalier (Jean-Edouard), Juliette Delacroix (Laura), Nirupama Nityanandan (Mère d’Alexandre), Asil Raïs (Père d’Alexandre), Suzy Pillou (Femme valise), Luc Laurenzatto (Campeur suédois), Albert Lerda (Campeur bateau), Lavinia Centrone (Campeuse panier), Jean-Pierre Gourdain (Père enfant)