Florent Pagny : le chanteur sort du silence et donne des nouvelles de son cancer

Publicité





Un an après sa dernière apparition sur Instagram, Florent Pagny, 62 ans, a partagé un message sur le réseau social en ce début de semaine. Le chanteur s’est montré rassurant sur son état de santé alors qu’il combat un cancer du poumon depuis plus de deux ans et demi.





« Tout va bien. J’ai passé quatre contrôles cette année qui sont tous bons et stables« , a-t-il déclaré. Il a ajouté avec humour : « Mes cheveux ont repoussé, et mon ventre aussi. »







Publicité





Toutefois, Florent Pagny préfère rester prudent après deux récidives, précisant qu’il devra continuer à être surveillé pendant encore plusieurs années.

Sur Instagram, Florent Pagny a également alerté ses abonnés sur les dangers des réseaux sociaux, mettant en garde contre la cybercriminalité. Il a révélé que des escrocs utilisent l’intelligence artificielle pour usurper son identité, en imitant sa voix et son image, afin de tromper ses fans et leur extorquer de l’argent.



Publicité





Il a mentionné qu’une femme a été victime de cette arnaque, pensant entretenir une relation directe avec lui, et s’est fait escroquer de plusieurs centaines d’euros. La fille de la victime a découvert la supercherie en envoyant une vidéo du faux Pagny au véritable chanteur. L’escroc avait utilisé une ancienne vidéo de Florent Pagny de 2022, où il évoquait ses problèmes de santé et annulait la fin de sa tournée pour ses 60 ans. « Ce sont des ordures« , a dénoncé le chanteur.

Florent Pagny a particulièrement pointé du doigt Facebook, où la plupart des victimes sont ciblées, affirmant que ces cybercriminels sont difficiles à arrêter en raison de leur maîtrise des technologies. Il appelle donc ses fans, et le grand public, à ne pas être « naïfs ».

« Ne pensez jamais qu’un artiste ou une personnalité publique vous donnera un numéro ou un contact via les réseaux sociaux. Si vous ne l’avez pas rencontré en personne, c’est que c’est une arnaque« , a-t-il averti.