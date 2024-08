Camping Paradis du 16 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 16 août 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 16 août 2024 : l’épisode « Camping circus »

Le cirque Zanetti s’installe au Camping Paradis, au grand plaisir des vacanciers et de l’équipe, qui rêve déjà de participer au spectacle. Cependant, Tom découvre rapidement que le cirque traverse une période difficile depuis que Marius s’est blessé lors d’un numéro avec les fauves. Alors qu’un concurrent tente de s’emparer du cirque, Alice, la fille de Marius, arrive à l’improviste, déterminée à devenir dompteuse malgré l’opposition de son père, qui la pense encore étudiante. Par ailleurs, deux couples d’amis se retrouvent comme chaque été, mais cette fois, l’un des couples est en crise. Leurs amis tentent de les aider à sauver leur relation, mais leurs efforts se révèlent plutôt maladroits…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Dounia Coesens (Alice), Stéphane Boucher (Marius), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Selma Kouchy (Stéph), Guillaume Denaiffe (Antoine), Caroline Le Moing (Agnès), Renaud Roussel (Marc), Antonin Maurel (Boris le clown), Stefan Godin (Legendre), Lény Sellam (Jean-Mi)



A 16h10 l’épisode « Les jeux de l’amour »

Tom est complètement débordé entre Amandine et Xavier, qui rivalisent pour décrocher le titre de « Meilleur chef d’équipe des Jeux Olympiques de l’été ». De son côté, Carole vit un véritable cauchemar : elle espérait profiter de vacances tranquilles avec son mari et ses deux enfants, mais l’arrivée surprise de sa patronne bouleverse tout. Carole lui avait en effet fait croire qu’elle était célibataire et sans enfants pour décrocher son poste. Quant à André, il fait la connaissance de son petit-fils pour la première fois, tout en devant se réconcilier avec son propre fils, dont l’existence était un secret pour Tom et le reste de l’équipe…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane), Anne Richard (Valérie), Patrick Paroux (M. Parizot), Jérémie Covillault (Christophe), Stéphanie Cabon (Carole), Louvia Bachelier (Marie), Eliott Lobrot (Thomas), Célestin Chapelain (Max), Alexandre Varga (Pierre), Patrick Vincent (Patrick)