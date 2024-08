Les 12 coups de midi du 16 août : Emilien décroche l’étoile mystérieuse en proposant Nekfeu (+ explications des indices)

Publicité





Les 12 coups de midi du 16 août 2024, 324ème victoire d’Emilien – C’est fait ! Emilien a décroché une 12ème étoile mystérieuse ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

En effet, Emilien a réussi à faire Coup de Maître et il a ainsi décroché l’étoile en proposant le nom du rappeur Nekfeu.











Publicité





Les 12 coups de midi du 16 août, Nekfeu était sur l’étoile mystérieuse

Emilien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 41.046 euros. Sa cagnotte totalise désormais 1.402.345 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était bien le rappeur Nekfeu.

Explications des indices :

– la ville de Sète fait référence à un film qu’il a tourné là-bas avec Catherine Deneuve, « Tout nous sépare »

– la pile de livres car il est passionné de littérature

– la Tour Eiffel apparait dans les paroles de sa chanson « When We Were Young »

– les fleurs de cerisier du Japon en référence à sa collaboration avec la japonaise Crystal Kay

– le téléscope en référence à son album « Les Étoiles Vagabondes »



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+