Marwan Berreni : un an après l’accident, la victime sort du silence

Un an après la disparition de Marwan Berreni suite à un accident survenu devant une discothèque à Mâcon, en Saône-et-Loire, la victime présumée est sorti du silence et parle de son traumatisme.





« Je revenais du centre-ville où j’étais allée manger un kebab. D’ordinaire, je passais toujours devant le 400 (une discothèque de Mâcon) mais ce soir-là, j’ai voulu changer. Je n’aurais pas dû » déclaré Sandra Lepage au Journal de Saône-et-Loire.







« D’un coup, je vois les feux qui s’allument et j’entends le moteur démarrer. Je me suis dit qu’il y avait de la place derrière moi. Mais il m’a percuté de plein fouet. Il n’a pas freiné. J’ai volé. J’avais la trace des pneus sur la hanche. Mon corps était noir. J’avais la tête en sang » a-t-elle expliqué.

Et elle confie qu’elle est encore traumatisée un an après : « Je n’ai plus confiance », a-t-elle fait savoir avant de préciser : « Je ne suis jamais retournée sur les lieux de l’accident. Même dans la grande surface à côté, je ne peux plus y aller« .



Quant à la mort de Marwan Berreni, le corps de l’acteur de « Plus belle la vie » ayant été retrouvé pendant en octobre dernier, Sandra explique que ça a été très difficile à vivre car elle voulait un procès : « La découverte du corps de Marwan Berreni a été le plus difficile à vivre. Toutes mes illusions d’avoir un jour des réponses aux questions que je me posais se sont envolées. Je voulais pouvoir assister à un procès. Être debout devant lui. Être reconnue comme une victime« .

De la disparition à la mort de Marwan Berreni

Tout commence à Mâcon (Saône-et-Loire) le 3 août 2023. Ce soir-là, vers 23h10, Sandra passe près de la boîte de nuit « Le Club 400 » lorsqu’elle est violemment percutée par un 4×4 qui démarre en trombe. Le véhicule s’arrête brièvement avant de repartir, lui roulant à nouveau dessus. Malgré de graves blessures aux côtes, à la clavicule, au foie et aux poumons, Sandra survit miraculeusement.

Bien que la victime n’ait pas vu le visage du conducteur, les enquêteurs se tournent rapidement vers le comédien Marwan Berreni. Le véhicule impliqué dans l’accident, prêté à ce dernier, est retrouvé abandonné deux jours plus tard à une vingtaine de kilomètres de là, au bord d’une route de campagne. Il s’agit sans aucun doute du véhicule responsable de l’accident.

Tous les indices semblent désigner Marwan Berreni comme le chauffard en fuite. Cependant, il reste introuvable. Sa maison, achetée en 2019 pour fuir la vie parisienne, est déserte et son téléphone portable est éteint.

La découverte de son corps, après 70 jours de mystère, ne dissipe pas les questions de son entourage. Pourquoi Marwan Berreni aurait-il risqué de compromettre sa carrière alors qu’il s’apprêtait à reprendre son rôle phare dans une série à succès ? Et pourquoi aurait-il envisagé de se suicider alors que la victime avait survécu ?