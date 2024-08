Camping Paradis du 8 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 8 août 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 8 août 2024 : l’épisode « Le séminaire »

Lorsque Martin Dumont, le numéro 2 d’une société de jeux de plage, arrive avec son équipe de commerciaux pour un séminaire d’entreprise au Camping Paradis, il est surpris de voir Delphine, une ancienne conquête, qui a été missionnée pour réaliser une évaluation masquée du personnel en vue de licenciements économiques dans son service. Pendant ce temps, Amandine doit faire face à l’arrivée inattendue de sa sœur aînée, Valentine, qui semble réussir dans tout ce qu’elle entreprend. Pour éviter les disputes, Amandine et Valentine ne passent jamais plus d’une journée ensemble. Cependant, Valentine, en pleine séparation, est en réalité dévastée derrière les apparences.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Kamel Belghazi (Martin), Anne-Charlotte Pontabry (Anne-Sophie), Cassandre Vittu de Keraoul (Charlotte), Laurence Oltuski (Mathilde), Philippe Hérisson (Etienne), Erwan Creignou (Christophe), Delphine Chanéac (Delphine), Guillaume Carcaud (Marc), Patrick Paroux (Mr Parizot)



A 15h40 l’épisode « Notre belle famille »

Pour la dernière semaine d’ouverture de la saison, le Camping Paradis s’est paré des couleurs des Mille et une nuits. C’est dans cette ambiance magique et envoûtante que Sabrina et ses deux filles, ainsi que Guillaume et ses enfants, arrivent en tant que couple depuis six mois, sans que leurs enfants respectifs ne le sachent. La famille recomposée va devoir surmonter de nombreux défis pour apprendre à vivre ensemble. Pendant ce temps, lorsque la file d’attente se disperse à l’accueil, Tom aperçoit une vieille dame assise sur un banc, l’air totalement perdu. Mais Jeanne n’est pas là par hasard. Elle est venue chercher Jean, son amour de jeunesse, qui lui a donné rendez-vous au Camping Paradis, où ils se sont rencontrés il y a quarante ans. Jeanne a plus d’un tour dans son sac.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Catherine Demaiffe (Sabrina), Guillaume Cramoisan (Guillaume), Cannelle Carré-Cassaigne (Emma), Sidwell Weber (Marion), Nicole Gueden (Jeanne), Catherine Zavlav (Camille), Telma Aïchouba (Lisa), Pierre-Louis Bellet (Arthur), Cyril Aubin (Alain)

Et à 17h30 l’épisode « Une star au camping »

Cette semaine, tout le monde peut devenir une star au camping ! Un concours de talents cachés est organisé pour les campeurs, et Parizot est bien déterminé à le remporter. Ce que Tom et son équipe n’avaient pas prévu, c’est qu’une véritable star de la chanson, en plein burn-out, est venue se réfugier incognito au camping. Et où mieux que le Camping Paradis pour retrouver sa vraie nature et peut-être même l’amour ? C’est cette même question que se posent Josy et Michel, deux célibataires solitaires que tout semble opposer, mais que le camping pourrait bien réunir. Entre les numéros variés et la gestion de son équipe, Tom aura fort à faire dans ce nouvel épisode de Camping Paradis !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Louisy Joseph (Lara Baker), Stéphane Metzger (Laurent), Denis Maréchal (Michel), Ariane Aggiage (Josy), Patrick Paroux (Parizot), Thelma Du Pac (Agathe), Cécile Lancia (Chloé), Nicolas Guillot (Eric), Geoffrey Couët (Type Bar)