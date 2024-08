Les 12 coups de midi du 8 août : Emilien se trompe face à l’étoile mystérieuse, qui est derrière ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 8 août 2024, 316ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a brillé avec un Coup de Maître à 10.000 euros, de quoi faire grimper sa cagnotte à 1.353.949 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 8 août : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien a donc tenté sa chance face à l’étoile mystérieuse, en proposant Meryl Streep. Mais c’est encore raté ! Pas de nouvel indice alors qu’elle sera entièrement dévoilée la semaine prochaine. Rappel des indices : la ville de Sète en image de fond, une pile de livres, la Tour Eiffel, un cerisier du Japon, une caméra et un téléscope.

Derrière cette étoile, rappelons que c’est le rappeur Nekfeu. La ville de Sète fait référence à un film qu’il a tourné là-bas avec Catherine Deneuve, « Tout nous sépare », il est passionné de littérature, la Tour Eiffel apparait dans les paroles de sa chanson « When We Were Young », les fleurs de cerisier du Japon en référence à sa collaboration avec la japonaise Crystal Kay, et le téléscope en référence à son album « Les Étoiles Vagabondes ».

Noms déjà proposés : Jena Ortega, Selena Gomez, Emma Mackey, Romain Duris, José Garcia, Vin Diesel, Meryl Streep



