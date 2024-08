Commissaire Dupin du 11 août : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Commissaire Dupin du 11 août 2024 – Votre série « Commissaire Dupin » est de retour ce dimanche soir sur France 3 avec des épisodes en rediffusions.





A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Commissaire Dupin du 11 août 2024 : vos épisodes

Saison 1, Épisode 3 « Poison blanc » : Lilou Breval, une journaliste intrépide, mène une enquête sur un possible scandale sanitaire à Guérande. Inquiète par ses découvertes, elle partage ses soupçons avec le commissaire Dupin. Ce dernier se rend sur place et réalise vite que quelque chose de suspect se trame dans les salines des frères Daeron. Une nuit, Dupin est pris pour cible et blessé au bras, tandis que Lilou disparaît mystérieusement. Malgré l’hostilité de la police locale, qui semble peu encline à le voir fouiner dans les affaires qui font la renommée et la fortune de Guérande, Dupin persévère. Mais où se trouve Lilou ?

Saison 1, Épisode 2: « Triple meurtre aux Glénan » : Un touriste découvre les corps sans vie de trois hommes : Lucas Lefort, directeur d’une école de voile sur l’île de Saint-Nicolas, Yannick Connan, chef d’une entreprise immobilière, et Pageot, un sympathisant d’extrême droite, propriétaire de chevaux et de voitures de collection. Les victimes ont ingéré une forte dose de sédatif après un dîner arrosé au restaurant de Solenn Nuz. Tous trois projetaient de construire un complexe hôtelier sur cette île des Glénan, une zone pourtant protégée par la loi. De dessous-de-table en manœuvres douteuses, et élimination des opposants, l’enquête de Dupin va dévoiler les aspects sombres d’une société avide de profit et dépourvue de scrupules…



