Capital du 11 août 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 11 août 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Camargue, Luberon, Verdon : le bon filon des parcs naturels ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 11 août 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Vous y avez probablement déjà passé des vacances ou un week-end. Entre mer, montagne et campagne, les parcs naturels régionaux sont les véritables trésors de notre territoire. Parmi les plus célèbres, on compte le Luberon, la Camargue ou encore les Gorges du Verdon. En tout, il en existe cinquante-huit, avec une dizaine de nouveaux parcs en projet.

Créé en 1967 à l’initiative du général de Gaulle, ce label typiquement français a permis de préserver ces espaces naturels de l’urbanisation au fil des ans. Le principe est simple : combiner développement économique et protection de l’environnement. Résultat, les parcs naturels régionaux connaissent aujourd’hui un succès phénoménal. De nombreuses régions aspirent à obtenir ce label, attirant ainsi chaque année des millions de touristes en quête de nature, d’authenticité, et de produits locaux, regroupés sous la marque « Valeur parc naturel régional ». Leur credo : l’écologie avant tout. Pour se promouvoir, les professionnels font appel à des influenceurs, générant ainsi des retombées économiques se chiffrant en milliards.



Publicité





Cependant, combien coûte l’entretien de ces parcs ? Sont-ils bien gérés ? Et quel est leur impact économique pour les communes qui en font partie ? Les parcs naturels régionaux parviennent-ils vraiment à concilier tourisme de masse et protection de la nature ? Plongée dans les coulisses de ce nouveau business du « vert » à la française.

« Camargue, Luberon, Verdon : le bon filon des parcs naturels », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.