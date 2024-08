Cyril Hanouna en deuil, il annonce la mort de son père

Publicité





Triste nouvelle qu’a partagé Cyril Hanouna ce mardi matin. L’animateur de « Touche pas à mon poste » est en deuil après la mort de son père. Il a succombé à une longue bataille contre la maladie et était hospitalisé depuis 9 mois.





« Après près de 9 mois à l’hôpital où il s’est battu avec un courage incroyable, mon papa nous a quitté. C’était un grand homme qui ne pensait qu’à aider les autres et qui a toujours fait le bien autour de lui.

Un modèle de tolérance, d ouverture d esprit et d’altruisme. » a écrit Cyril Hanouna sur le réseau social X.







« Tout le monde l’aimait. Et nous sa famille on l’aimait et on l’adulait. C’était notre héros. Et le héros de beaucoup de gens à qui il a sauvé la vie. Il restera toujours auprès de nous. C’était notre ange. Ange. Tu vas me manquer papa. Tu sais comme je t’aime. Et ton souhait était qu’on s’occupe de maman. Tu sais que je fais toujours tout pour te faire plaisir donc sois tranquille. Repose toi et veille sur nous. »

Cyril Hanouna n’est décidément pas épargné ces derniers temps, avec le mois dernier l’annonce de la suppression de C8 de la TNT sur décision de l’ARCOM. Il sera de retour à l’animation de « Touche pas à mon poste » dès le lundi 2 septembre 2024 et l’émission pourrait passer sur Canal+ à partir de mars prochain.



