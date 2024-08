Ici tout commence du 20 août : Milan prêt à s’en prendre à Anaïs ? (résumé + vidéo épisode 984 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 984 – Milan continue de faire du chantage auprès d’Enzo dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Enzo explique tout à Billie, Tom et Vic… Tout le monde s’inquiète.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 20 août 2024 – résumé de l’épisode 984

Enzo explique à Vic, Billie et Tom que Milan veut intégrer le restaurant éphémère en tant que commis. Il continue son chantage et a menacé de s’en prendre à Anaïs ! Tom pense qu’il faut parler à la police, ils n’ont plus le choix. Mais Enzo ne veut pas que Vic finisse en prison, il refuse et compte céder au chantage de Milan. Pour Tom, c’est trop : il rend son tablier !

Pendant ce temps là, Carla et Bérénice se noient dans leur mensonge… Et Mattéo prend une décision qui va changer sa vie : il veut faire son coming-out et révéler qu’il est gay à ses amis ! Jude le soutient.



Ici tout commence du 20 août 2024 – extrait vidéo

